Diyanet'ten yeni 'Cuma namazı' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle camilerde alınan önlemler kapsamında, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatınının ardından yeni bir açıklama yaptı. Diyanet'in twitter adresinden yapılan açıklamada, "Her hafta ülkemizin farklı bir camisinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidine karşı vatandaşların sağlığını ve can güvenliğini korumak maksadıyla 16 Mart'tan itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatıldı.
Bir hafta sonrasında cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi için 27 Mart'ta Ankara Millet Camisi'nde, bugün de Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının kılındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam alimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir."
Cuma namazının tek camide kılınmasıyla cuma hutbelerinin devamlılığının sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu zor süreçte hutbelerimiz, musibetler karşısında mümince bir duruşu tavsiye etmekte, tedbir, tevekkül, dua ve yardımlaşma ile milletimize sabır ve kararlılığı öğütlemektedir. Cuma hutbelerinin Diyanet TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmasına devam edilmesi, milletimizin hissiyatını paylaşmaya ve maneviyatını güçlendirmeye yöneliktir." ifadesi kullanıldı.
CUMA NAMAZLARI DEVAM EDECEK
Geçen hafta kılınan cuma namazı sonrası bazı basın kuruluşlarında olumsuz nitelemelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, zor zamanların yaşandığı günlerde birlik ve beraberlik duygularını zedeleyecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Açıklama, son iki cumadır yapılan uygulamanın devam edeceğine işaret edilerek, "Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır." bilgisini verildi.
Video Haberler
- Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
- Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
- Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
- Denetimde servis sürücüsüne ceza yağdı!
- Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'bağış' resti!
- İzmir'de rezaletin görüntüsü! Polis otele baskın yaptı
- Trafiğe böyle çıktı, cezayı yedi!
- Koronavirüs aşısı için tarih verildi!
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz