Diyarbakır'da 36 daireli 2 binada koronavirüs karantinası

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:37

Merkez Yenişehir ilçesinin İstasyon Caddesi'ndeki Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yerleşkesindeki binalarda yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kimliği açıklanmayan kişinin evinin bulunduğu bina ile yanında apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Toplam 36 dairenin bulunduğu 2 binaya güvenlik şeridi çeken polis, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının ise yakınlarınca giderildiği öğrenildi.