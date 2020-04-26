Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

26 Nisan 2020 Pazar, 16:28

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ali Bardak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan isimleri öğrenilemeyen 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.



