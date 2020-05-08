Doğal sit alanı olmayı beklerken ihalesi açıldı

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:41

Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ederken bölge, sit alanı ilan edilemeden ‘Gökpınar Gölü İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ ihalesi açıldı.

15 metre derinlikte olmasına karşın doğal bir akvaryum berraklığında olup tümüyle dip yapısı görülebilen, yaz kış 11 derecede sabit su sıcaklığı ile çevresinde vaha gibi bir yeşil alan oluşmasını sağlayan, günün her saatinde ışığın farklı kırılmaları ile özellikle fotoğrafçıların ve yaz aylarında her gün yüzlerce ziyaretçinin ilgisini çeken Gökpınar Gölü, Gürün için aynı zamanda bir kültürel merkez.

Gökpınar Gölü’nün doğal sit kararı ile korunmaya çalışılan en önemli kısmı ise su kaynakları. Son derece hassas yapıdaki pınarların yapılacak bilimsel çalışmalarla göl su yüzeyi ve kıyı alanı ile birlikte koruma altına alınması ve tüm diğer düzenlemelerin buna göre yapılması gerekiyor.

Sivas Valiliği tarafından açılan ihale sonucunda yapılacak işleri tanıtmak amacıyla internet üzerinden paylaşılan videoda, göl kıyısı boyunca ve yer yer üstüne doğru uzanan yürüyüş yolları ve göl kıyısının kapanacağı gösterildi.

"‘ÖZEL PLANLAMA ALANI’ ÇALIŞMASI ACİLEN BAŞLATILMALI"

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak projeye dikkat çekmek isteyen doğaseverler, valiliğin yayınladığı videoda görülen bungalovların Gökpınar Gölü çanağı içinde yapılmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sadece gölün hassas doğal dengesine yapacakları kontrolsüz etkiler açısından değil, alandaki mevcut otel yapısı bile kullanılmazken, kıt kaynakların yanlış yönlendirilmesi açısından da bungalovların yapılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Asıl kullanım alanı ve iyileştirilmesi gereken özelliği günübirlik kullanımlar olan Gökpınar Gölü için ek bir konaklama ihtiyacı gözlenmiş ise; komşu köyler Yelken ve Gökpınar’ın desteklenmesi, yapı stoklarının bu amaçla kullanılır hale gelmesi, pansiyonculuğun özendirilmesi daha çağdaş ve makul bir çözüm olacaktır.

Bu sebeplerle Gökpınar Gölü çevresine bungalov evler yapmak ve göl çevre düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalenin iptal edilmesini ve bölgenin küçük gölü ve kıyı alanlarını da içine alacak şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını ve 1/100.000’lik planda da yer alan ‘Özel Planlama Alanı’ çalışmasının acilen başlatılmasını talep ediyoruz."

Doğaseverler, gölün geçmiş dönemlerde de benzer şekilde plansız ve özensiz müdahalelerle zarar gördüğünü hatırlatarak, bu doğa harikasının ihtiyacı, yeni yapılar ya da peyzaj düzenlemeleri değil, bilimsel yaklaşım ile ele alınması ve koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekiyor.