Doğan Duru’dan her yıl albüm müjdesi
İlk solo albümü “Epoch”u mart ayında piyasaya çıkaran Doğan Duru sosyal medyadan duyurdu.
Redd grubunun solisti Doğan Duru 13 Mart’ta çıkan ve içinde 11 parça bulunan “Epoch”un gördüğü ilgi üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“#epoch’u sizlerle paylaşalı yaklaşık 2 ay oldu. Gösterdiğiniz ilgi, sevgi bana yeni şarkılar yazma isteği verdi, her sene bir albüm yapmaya karar verdim… Redd’in takvimini etkilemeyecek şekilde her albümde farklı ve yeni şeyler duymanız için aklımdakileri yazıp çizmeye başladım.”
‘ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM’
Doğan Duru açıklamalarına şöyle devam etti:
“Yakında YouTube sayfamdan şarkıların farklı versiyonlarını paylaşacağım. Ayrıca albüme girmeyen ama kayıtları ve miksleri bitmiş olan #epoch şarkılarını da çok yakında dijital platformlarda paylaşmayı planlıyorum. Zor dönemler yaşıyoruz ve yeni olan şeyler bize heyecan verecektir, buna inanıyorum.Üretmeye devam edeceğim, nerede ne kadar ve nasıl dinlendiği sizlerin meselesi, ben ürettiğim zaman kendimi yaşıyor hissediyorum…”
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