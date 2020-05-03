Doğan Duru’dan karantinada klip: “Dut”

03 Mayıs 2020 Pazar, 13:41

Doğan Duru’nun ilk solo albümü olma özelliğini taşıyan, Pasaj & Garaj Müzik etiketli “Epoch”ta yer alan “Dut” şarkısının, video klibi için 8 Nisan’da sevenlerine ve takipçilerine birlikte çekme çağrısında bulunmuştu.

Doğan Duru’ya 5 gün gibi kısa bir sürede, “Dut” parçası eşliğinde salgın sebebiyle evde kalanların çektiği, toplam süresi 12 saati aşan 951 video geldi ve bu videoların kurgusu Kerem Aykıl tarafından hazırlandı.

Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu gibi tanıdık isimlerin de rol aldığı şarkının video klibi 30 Nisan Perşembe günü yayına girdi.

“Epoch”ta, Redd grubunun solisti, şarkı yazarı ve bestecisi Doğan Duru’nun tamamı kendisine ait 11 şarkı bulunuyor.

Prodüktörlüğünü Duru’nun yaptığı albümün Hayyam stüdyolarında gerçekleşen kayıtlarında, dört parçanın davullarında Berke Özgümüş imzası var. Diğer tüm enstrümanların yanı sıra “Epoch”un tüm parçalarının düzenlemesi ve mix’i de Duru’ya ait. Albümün kapak resmi ise Mehmet Güreli’nin imzasını taşıyor.



