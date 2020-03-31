Doğrulama platformu teyit.org, Saray'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u yalanladı

Saray'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken" dediği videodaki ezan ve görüntülerin Granada'dan olmadığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 18:52

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken" diye paylaştığı Erdoğan videosu gündemdeki yerini koruyor.


Teyit.org'un ortaya çıkardığı bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videoda dinlediği ezan ve görüntüler, İspanya'nın Granada kentinde ait değil. Söz konusu görüntülerde Erdoğan, Azerbaycan'ın Balaken şehrinde çekilmiş bir videoda İranlı bir müzisyen Mehdi Yarrahi'nin okuduğu ezanı dinliyor. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun'un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı doğrudan ilgilendiren bir paylaşımı sorgulamadan paylaşması eleştiri konusu olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı dijital çağda bilgiye hızla ulaşmak mümkünken Altun'un böyle bir hata yapmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. 

Asıl merak edilen ise Altun'un ezanın nerede ve kim tarafından okunduğunu bildiği halde paylaşımı yapmış olma ihtimali. 


Video Haberler