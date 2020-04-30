Doğuş: CSKA zaferindeki son top unutulmaz!

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:09

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, hastaların sağlığına kavuşmasının tüm şampiyonluklardan daha önemli olduğunu söyledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğuş Balbay, video konferansla gerçekleştirilen buluşmada basketbolseverlerin sorularını yanıtladı.



Kulübün anonsörü Mustafa Özben’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Kaptan Doğuş, "2019-2020 sezonunun kalanı için hedefimiz hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmak. Ancak en önemlisi hem ülke olarak hem de dünya olarak herkesin sağlığına kavuşması. Her şey çözüldükten sonra şampiyonlukları kazanarak taraftarlarımızla kutlama yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktif sporculuk sonrasında antrenör ya da yönetici olarak basketbolun içinde kalmak istediğini aktaran Doğuş, örnek aldığı basketbolcuyu ise "En çok Manu Ginobili'yi izlemeyi severdim. Onun kazanma hırsı, mücadelesi, saha içinde kendini kaybetmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Daha eski dönemde ise oyun olarak Dennis Rodman'ı çok severdim. Sıçrama konusunda ise çocukluk kahramanım Vince Carter'dı." sözleriyle açıkladı.

Bu sezon kaybetmelerine rağmen sahalarında oynadıkları CSKA Moskova maçını unutamadığını aktaran Doğuş Balbay, "Taraftarımız bu sezonun başından sonuna kadar harikaydı. Ancak CSKA Moskova maçında seyircimiz muhteşemdi. CSKA maçı bu sezon sahada olmaktan en çok keyif aldığım maçtı. O sinerjiyi unutamıyorum. Ayrıca o maçtan uzaktan attığım üçlük de unutamadığım anlardan biriydi. Topu çaldığımda sürenin çok az olduğunu biliyordum. Tek bir atış şansım vardı. O tip durumlardaki hissiyat çok farklı. Topu çaldığım için de taraftarın enerjisi çok yükselmişti. Ben de bu enerji ile birlikte kendime inanarak şutu kullandım ve ne mutlu ki basket oldu. Ama zaten o tip atışları da antrenmanlarda çalışıyoruz. Tamamen şansa bağlı bir şut değildi." şeklinde konuştu.

Kaptan Doğuş, "Bu sezon savunmaktan en çok keyif aldığın oyuncu kimdi?" sorusuna, "Bu sezon en çok CSKA Moskova oyuncusu Mike James'i savunmaktan keyif alıyorum. Bu tip yetenekli, skorer ve atletik oyuncuları savunmak her zaman bana çok keyif veriyor. İstanbul'daki maçta galibiyet sayısını benim üstümden attı ama Rusya'daki maçta onu son topta tutabildim. Ne mutlu ki rövanşı alabildim." yanıtını verdi.

Anadolu Efes'te 25 yaşında kaptanlığa getirildiğini hatırlatan ve bunun kendisi için bir rüya gibi bir şey olduğunun altını çizen, "Her gün kaptanlığın içini doldurmak için ekstra çalışıyorum, bu konuda kendimi zorluyorum. Genç kardeşlerime örnek olma sorumluluğum da var. Takım arkadaşlarım da bu konuda bana yardımcı olmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Özetle, bu takımın kaptanı olmak benim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Doğuş Balbay en büyük hayalini THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu anlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Basketboldan önce futbolcu olma hayalim vardı. Benim ilk hayalim yeşil sahada olabilmekti. Sonra bir anda kendimi basketbol içerisinde buldum. Basketbola başladıktan sonra A takım seviyesine çıkmayı istiyordum. Sonrasında Amerika fırsatı çıktı, eğitim hayatıma ve basketbola orada devam ettim. Şu an ise en büyük hayalim THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşabilmek. Çünkü Anadolu Efes ile ulaşamadığımız tek başarı olarak o kupa kaldı. Ayrıca A Milli Takımımız ile Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı hayal ediyorum."

Kaptan Doğuş, etkinliğin sonunda genç sporculara tavsiyelerde de bulundu.

Doğuş Balbay, "Dijital Taraftar Buluşması"na katılan tüm basketbolseverler adına sağlık çalışanlarına Kahve Dünyası'nın "Kahramanlarımıza" kutularından gönderecek. Kulübün partneri Kahve Dünyası'nın koronavirüs salgınına karşı büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek üzere oluşturduğu kutular, Kahve Dünyası'nın internet sitesinden sağlık çalışanlarına gönderilebiliyor.

