Doktor hakem, hayat kurtardı

04 Mart 2020 Çarşamba, 16:04

Bolu'da U-17 Ligi Play-Off maçında rakip oyuncuyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan futbolcu Oğuzhan Terkeş'e ilk müdahaleyi, doktor olan maçın yardımcı hakemi yaptı. Hakemin nefes almasını sağladığı Terkeş, hastaneye kaldırıldı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan sentetik sahadaki U-17 Ligi Play-Off maçında, Kızıkspor ile Aladağspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Terkeş, hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Terkeş, baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan futbolcunun nefes alamadığını fark eden yardımcı hakem Selim Göksu, müdahalede bulundu. Doktor olan Göksu, futbolcuyu yan çevirip, dilinin boğazından çıkmasını sağladı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görevli Göksu'nun yaptığı ilk sağlık kontrollerinin ardından Terkeş, sağlık ekibince ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuzhan Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



