Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi

18 Mart 2020 Çarşamba, 14:21

Mehmet Öz, koronavirüsüyle ilgili açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde el yıkama tekniğiyle çok konuşulan Öz, bu kez karantinada yapılacaklarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların corona virüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi.