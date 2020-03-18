Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi
Doktor Mehmet Öz, koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi.
Mehmet Öz, koronavirüsüyle ilgili açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde el yıkama tekniğiyle çok konuşulan Öz, bu kez karantinada yapılacaklarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların corona virüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi.
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