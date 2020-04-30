Doktorlar 'sorun'laşan maskeleri sordu: Maskeyi nereden temin edeceğiz?

30 Nisan 2020 Perşembe, 12:50

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, koronavirüs salgınının sekizinci haftasında maske dağıtım sorununun halen çözülemediğini belirttikleri açıklamada "AKP yetkilileri ve Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda her ne kadar sorun olmadığı bildirilse de vatandaş maskeye ulaşmakta güçlük çekmektedir" dediler.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gelinen aşamada; iktidar tarafından maskeleri bedava dağıtacağız açıklamasından sonra, maske tedarikinde ve dağıtımında ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları vatandaşlar bizzat yaşayarak görmekte, SMS’ler gelecek olan kod beklentisi ile eczane kapısını aşındırmaktadır. İstanbul Eczacı Odası'ndan önceki gün yaptığı açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla TİTCK ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, ‘Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir’ denildi. Ancak dün akşam 18.00 sularında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde maske teminine ilişkin ‘İş sağlığı ve güvenliği açısından maske kullanımının zorunlu olduğu iş yerlerinin maske teminine ilişkin Kurumumuzca bir düzenleme yapılmadığı, Kurumumuzca yapılan düzenlemenin yalnızca filtreli maske kullanımına dair raporu bulunan hastaların raporunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden EN149 standardındaki (N95, FFP2/FFP3) maskeleri reçete aranmaksızın teminine ilişkin olduğu hususu önemle duyurulur’ açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı TİTCK’nun yayımlamış olduğu bu duyuru ile vatandaşların ücretsiz maske sağlanmasına, sorunlarının çözümüne ilişkin herhangi bir söz söylememiştir. Maske tedarikinde ve dağıtımda yaşanan organizasyonsuzluk devam etmektedir.”