Dolar 6.40 TL'yi aştı

16 Mart 2020 Pazartesi, 08:28

Dün Fed'in 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimine rağmen Dolar/TL yükselişini sürdürdü. Geçen haftayı 6.31 civarında tamamlayan kur bu sabah itibariyle en düşük 6.2826'i görmesinin ardından yükselişe geçerek 6.40'ı test etti. Euro 7.07'den 7.17'ye, sepet kur 6.70'ten 6.75'e yükseldi. BIST 100 Endeksi %7'nin üzerinde düşüşle 3 Haziran'dan beri ilk kez 90 bin puanın altına geriledi. Bankacılık endeksinde düşüş % 6'yı aştı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 535 baz puanla Eylül 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Alan Yatırım koronavirüs salgınına yönelik haberlerin gündemde kalmaya devam etmesi ve dolar likiditesine yönelik endişelerle birlikte TL varlıkların satış baskısı altında kalmasına neden olabileceğini belirtti.

Şeker Yatırım "Fed'in faiz indirimi ve parasal genişleme açıklaması her ne kadar gelişmekte olan ülke para birimleri için destekleyici olsa da, piyasaların asıl derdi tıbbi araçların bulunması olduğundan pek bir tepki gözlemlenemedi. Kurun 6.3370 üzerine yerleşmesi durumunda 6.39 ve 6.45 dirençleri takip edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

"KOORDİNELİ İNDİRİMLERLE TCMB'DEN DE İNDİRİM GÖREBİLİRİZ"

Fed dün akşam sürpriz bir hamleyle fonlama faizini % 0 – 0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Fed ve küresel Merkez bankalarının koordineli faiz indirimleri devam ederken bu hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün Bloomberg HT'ye Fed'in faiz indirimine dair "işletmelerin durması likidite ihtiyacını gündeme getiriyor. Merkez Bankaları şirketlerin durmasının önüne geçmek için atacakları son kurşunlarını da atıyorlar. Virüs insanları evlere kapadı. OHAL'lerin ilan edilmesi, işletmelerin kapatılması moralleri bozuyor. Bu da ekonomik aktivitenin daralmasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Ürkün Merkez Bankalarının koordineli faiz indirimlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 50 - 75 baz puanlık faiz indirimiyle sonuçlanabilecğeini kaydetti.