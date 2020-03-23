Dolar 6.60 TL'yi aştı

23 Mart 2020 Pazartesi, 10:24

Cuma günü 6.46'ya kadar gerileyen ancak yeniden yükselerek haftayı da 6..55 civarında tamamlayan dolar yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Dün akşam saatlerinde 6.58'i test eden dolar bugün 6.60 TL'yi aştı.

Dolar geçen hafta Lira karşısında yüzde 3'ten fazla yükselmişti. Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına dair endişeler Türk varlıkları üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. BIST 100 Endeksi de bu endişelerle geçen haftayı yüzde 10'un üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Borsa ise yeni haftaya yüzde 3 düşüşle başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini söyledi.

Koronavirüs önlemlerine yönelik kararlar alınmaya devam ediyor, son olarak Bankalar Birliği bankaların mesai saatinin değişmesi için tavsiye kararı aldı. Birçok banka saat 12-17.00 arası hizmet verecek.

Bugün kuru etkileyecek kritik bir veri akışı bulunmuyor, virüs kaynaklı haber akışı takip edilecek.