Dolar 7 TL'ye dayandı. Merkez Bankazı faiz kararını açıklayacak

22 Nisan 2020 Çarşamba, 08:25

Koronavirüs salgınının etkileri Türk Lirası’nda ağır hissedilirken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu nisan toplantısı için bir araya gelecek.

Yılın başından itibaren 225 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 9,75’e çeken Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısı için piyasada beklentiler 25- 50 baz puan etrafında şekilleniyor.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası’ndan sembolik 25 baz puanlık indirim bekliyor. JP Morgan TL’deki zayıflamanın fiyat ve finansal istikrar için risk oluşturabileceğini de vurguladı.

TL’deki zayıf seyre karşılık enflasyon beklentilerindeki düşüş de Merkez’e indirime devam dedirtebilir.