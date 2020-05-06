Dolar 7.12 TL'yi aştı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:15

Geçen hafta 7 psikolojik seviyesini aşarak 2018'den beri en yüksek seviyeye çıkan Dolar/TL zirveye yakın seyrini sürdürüyor.

Dün günü 7.0739'da tamamlayan kur bu sabah yükselişini hızlandırarak 7.12'yi gördü. Lira yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti. Birçok gelişen ülke para birimi de dolar karşısında değer kaybetti. Euro da bu sabah 7.67'de seyrediyor. Dün 98.000-100.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 azalışla 98.737,52 puandan tamamladı.

BDDK bankaların bazı yurt dışı TL işlemleri için yeni adım attı, bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırıldı.

Yapı Kredi Yatırım Analisti Oğuzhan Vural bu hamlenin TL’deki değer kaybının sınırlanması için atıldığını belirterek "Bankaların toplam özkaynakları 24 Nisan itibarı ile 660 milyar TL seviyesinde. Bu tutarın yüzde 0.5’i 3.3 milyar TL’ye denk gelmektedir. Güncel toplamlar ile ilgili veri mevcut değildir. Gelişmeyi banka hisseleri için sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ALBAYRAK YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek veri bulunmazken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek açıklamalar takip edilecek.

ABD'de ise Nisan ayı ADP Özel Sektör İstihdam verisi izlenecek. Koronavirüs salgını nedeniyle istihdamın gerilemesi bekleniyor. Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksi, nisanda 10.7 puan azalarak 11 yılın en düşük seviyesi olan 41.8'e gerilemişti.