Dolar, güne 6.30’un üstünde başladı

16 Mart 2020 Pazartesi, 08:28

Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek ortak adım attı. Fed faizi neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını bildirdi.



Büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.

Dolar/TL corona virüsü endişeleri kaynaklı küresel riskten kaçışla geçen haftaya 6.10 seviyesinden başlamış oldukça dalgalı bir seyir ardından 6.3475’e kadar yükselmişti.

Kur saat 07:45’te 6.3125/6.3195 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında lira 6.6647/6.6747 , avro/TL 7.0170/7.0298 seviyesindeydi.

Lira cinsi yatırım araçlarında küresel endişeler kaynaklı satış baskısı geçen hafta özellikle pazartesi ve perşembe günleri belirginleşti. Türkiye’de geçen hafta ilk vakanın görülmesi ardından tedbirler de artırıldı. Eğitime ara verilmesi ile belirginleşen tedbirler dün de genişletildi. Vaka sayısı dün akşam itibariyle 18 olarak açıklandı.