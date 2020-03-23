Dolar haftaya yükselişle başladı
Cuma günü 6.50'nin altını test eden ancak kalıcı olamayan dolar haftaya 6.56'nın üzerinde başladı.
Cuma günü 6.46'ya kadar gerileyen ancak yeniden yükselerek haftayı da 6..55 civarında tamamlayan dolar yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Dün akşam saatlerinde 6.58'i test eden dolar bu sabah itibariyle 6.57'de seyrediyor.
Dolar geçen hafta Lira karşısında yüzde 3'ten fazla yükselmişti. Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına dair endişeler Türk varlıkları üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. BIST 100 Endeksi de bu endişelerle geçen haftayı yüzde 10'un üzerinde değer kaybıyla tamamladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini söyledi.
Koronavirüs önlemlerine yönelik kararlar alınmaya devam ediyor, son olarak Bankalar Birliği bankaların mesai saatinin değişmesi için tavsiye kararı aldı. Birçok banka saat 12-17.00 arası hizmet verecek.
Bugün kuru etkileyecek kritik bir veri akışı bulunmuyor, virüs kaynaklı haber akışı takip edilecek.
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