Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Dolar yeni güne 6,91 seviyesine yakın başlarken, Avro ise 7,51 seviyesinde işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2020 Perşembe, 08:53

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) etkisiyle, küresel piyasalar ekonomik krizle mücadele ederken Türkiye’de döviz kurları krizin başladığı Ağustos 2018’deki seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün 6,90'dan işlem gören dolar bu sabah güne 6,91 seviyesinden güne başladı.

Avro ise 7,52 TL seviyesinde işlem görüyor.

Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürüyor.


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