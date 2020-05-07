Dolar tarihi rekoru kırdı
Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bugüne de 7,20'nin üzerinde başladı ve 7,24'lük tarihi seviyelere çok yaklaştı
Geçen hafta 7 seviyesini aşan Dolar/TL bu sabah 7.24'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kur son olarak Ağustos'tan 2018'te zirveye yükselmişti. Lira böylece yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti.
Dolar Endeksi 100'ün üzerinde seyrediyor, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 618 baz puana yükseldi.
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün Bloomberg HT'ye oynaklıktaki artışa dikkat çekerek "TL'de Mayıs'tan itibaren yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı var, CDS'teki hareket de kuru olumsuz etkiliyor, swap anlaşmasına yönelik sonuçlar kurun hareketi açısından önemli olacak." yorumunu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün, uluslararası yatırımcılara yönelik yaptığı sunumda sermaye kontrolü yapılmayacağını, Türkiye’nin rezervlerinin yeterli olduğunu söyledi. Albayrak swap görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.
Dün kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını teyit etti.
ADP Özel Sektör İstihdam Raporu 20 Milyon 236 Bin kişilik istihdam kaybına işaret ederek rekor kırdı.
PİYASALARDA BUGÜN
Yurt içinde bugün Menkul kıymet istatistikleri izlenecek. BDDK, SPK ve TCMB’den kur oynaklıklarına karşı gelebilecek yeni olası hamleler takip edilecek.
ABD'de ise işsizlik maaşı başvuruları radarda olacak, başvuruların 6.6 milyonla rekor kırmasının ardından 3 milyon olması bekleniyor.
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