Dolar yeni haftaya 7 TL'nin üzerinde başladı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:51

Dolar/TL koronavirüs döneminde Türkiye'den döviz çıkışlarının kamunun artan arzı ile dengelenmeye çalışılmasıyla 7 civarında tutunmaya devam ediyor. Piyasalarda bugün Nisan ayı enflasyon verileri ve bugün başlayacak yoğun Hazine'nin ihaleleri izlenecek.

Piyasalarda ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısı izlenecek. Dolar/TL en son 13 Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye de oldukça yaklaşmış durumda. Kur bir süredir 7 etrafında yatay seyir izliyor. Bankacılara göre bu yatay seyirde kamunun artan döviz arzı da belirleyici konumda Dolar/TL 7.04'e kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08:51'de 7.0110/7.0215 seviyesinde işlem görüyor.

Yılbaşından bu yana bakıldığında TL dolar karşısında yüzde 15 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde yüzde 25'i aşan kayıplar yaşanıyor. Bazı para birimleri ise TL'den daha da iyi performans gösteriyor. İşlemcilere göre bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici.

Bankacıların hesaplamasına göre geçtimiz yıl döviz piyasasına kamu arzı yoluyla TCMB'nin rezerv kaybı 32 milyar dolardı. Bankacılar TCMB tarafından açıklanan mart ayı uluslararası rezerv verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre kamunun bu yılki döviz arzı geçen yılın tamamında yapılan 32 milyar doları yakalamış ve aşmış durumda.

DÖVİZ REZERVİ ERİYOR

TCMB'nin toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri 21.4 milyar dolar düşüşle 86.5 milyar dolara geriledi.

Bankacılar TCMB rezervlerinin "çok hızlı" azaldığını bunun da TL'de yeni bir satış baskısı getirdiğini belirtirken TCMB Başkanı Murat Uysal ise rezervlerdeki düşüşün geçici ve doğal olduğunu söylüyor. Uysal kur seviyesi ile ilgili bir savunma mekanizmalarının olmadığını dövizde belirli bir hedeflerinin de bulunmadığını belirtiyor.

Bankacılar TCMB'nin kendine ait döviz rezervlerinin geçen hafta itibarıyla eksiye geçtiğini hesaplıyorlar. Bu TL'de geçen hafta başından itibaren yeni bir satış baskısı ve endişe olarak hissediliyor. Yılbaşından beri yaşanan pozitif ayrışma geçen hafta itibarıyla yerini negatif ayrışmaya bıraktı.

TCMB rezervlerindeki düşüş ile birlikte Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor. Siyasiler IMF'den swap yada kredi ile bir yardımı redderken ticaret yapılan G20 ülkeleri kaynaklı swap benzeri adımlarla finansmana ise sıcak bakıyorlar.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye arasındaki herhangi bir swap hattı anlaşmasının siyasi değil, finansal ve parasal konulara dayandığını söyledi. Satterfield, "Türkiye, birçok ülke gibi Fed ile doğrudan temas halinde" dedi. Yetkililer swap adımlarının her ne kadar siyasi bir süreç olmadığını belirtseler de piyasada Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri ve bunun devamında gelebilecek olası yaptırımlar piyasada bir arada değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen hafta, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronavirüs süreci nedeniyle geciktiğini ancak nihai olarak bunun gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 600 puan civarında bulunuyordu. Yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunan CDS bu sabah 600/620 seviyesinde.