Dolar/TL haftaya 6,94 seviyesinden başladı
Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüsle ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı. Avro/TL ise 7,53'te yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe dolar/TL 6,94 seviyesinden başladı.ro/TL ise 7,53'te yer alıyor.
Yeni haftada piyasanın takip edeceği en önemli veri Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak.Yurt içinde ise gözler 22 Nisan çarşamba günün açıklanacak olan faiz kararında.Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.
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