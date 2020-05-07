Döviz hesapları bir haftada 563 milyon dolar geriledi

07 Mayıs 2020 Perşembe, 14:48

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 30 Nisan tarihinde sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar 194 milyar 627 milyon dolar oldu.

