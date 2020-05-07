Döviz hesapları bir haftada 563 milyon dolar geriledi
Yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 563 milyon dolarlık azalışla ve 194 milyar 627 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 30 Nisan tarihinde sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar 194 milyar 627 milyon dolar oldu.
Video Haberler
- 'Pişkinlikle geçiştirilecek bir durum değil'
- Birkaç adımlık mesafeden pompalı tüfekle ateş açtı!
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme
- Tüyler ürperten iddia: Eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
- ABD'li hemşireden dehşete düşüren koronavirüs itirafı
- Ayın Dünya'ya en yakın olduğu an
- Tele 1 canlı yayınında 'RTÜK' protestosu
- İstanbul’da bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu!
- Siyasilerden damat Berat Albayrak'a tepki yağdı
- İçimiz kan ağlıyor, faturayı hep birlikte ödüyoruz