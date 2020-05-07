Döviz hesapları bir haftada 563 milyon dolar geriledi

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 563 milyon dolarlık azalışla ve 194 milyar 627 milyon dolara geriledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2020 Perşembe, 14:48

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 30 Nisan tarihinde sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar 194 milyar 627 milyon dolar oldu.


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