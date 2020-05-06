DP lideri Gültekin Uysal'dan yıldönümü hatırlatması

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:05

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yüksek Seçim Kurulu’nun bir yıl önce aldığı ve sandığa güveni zedeleyici İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi kararı verdiğini hatırlatarak, eleştirilerde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şunları ifade etti:

“AKP'nin can yeleği haline gelen YSK’nın hukuksuz kararı

Bugün, imzacılarını tarihin yazacağı bir kararın, YSK'nın 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimlerini "iptal kararı"nı verişinin yıldönümü!

YSK'nın, bir yargı merciinin daha siyasal bir karar verdiği, demokrasinin son istinat noktası olan sandığa olan güvenin zedelendiği "yenileme" kararının üzerinden bir yıl geçti.

AKP'nin "SKM"si (Seçim Koordinasyon Merkezi) haline getirilmiş, demokrasinin emniyet sübabı olması gerekirken, AKP'nin can yeleği haline gelmiş bir kurumun aldığı hukuksuz kararın yıl dönümü.

O gün belirttiğimiz gibi, "tevil götürmez bir zırva" olan YSK kararı ile o günden sonraki her seçim için kısır bir meşruiyet tartışması da dayanak noktası oluşturmuştur.

“Mühtedi demokratların boyası, makyajı dökülmüştür”

Yalnız seçim hukukunun değil topyekûn hakkaniyetin alaşağı edildiği bu karar ile, çok partili dönemin başından bu yana sonuçlarına kaybedenin de saygı duyduğu hal enfekte edilmiştir.

Bu karar bir yenileme kararı olmanın yanında aynı zamanda iktidar için bir ifşadır da! Demokrasi ve hukuk lehlerine işliyorsa kabul eden, demokrasiyi bir muhalefet ideolojisi olarak benimsemiş "mühtedi demokratların" boyası, makyajı dökülmüştür.

Hakim zihniyetin “kazanmak için her yol mübah” anlayışını benimsediğini, kazanmak için her türlü değer ve inançlarını çiğneyeceklerini gösteren, iktidar için anlık bir kazanç sağlasa da siyasal bir kayba tekabül eden kararı bir kez daha kınıyoruz.

Geçmişte tek parti döneminde kullanılan "iktidar" formülü AKP tarafından yeniden düzenlendi.

Tek parti iktidarı döneminde formülasyon şöyleydi;

CHP+TSK+Yargı+Üniversiteler= İktidar

Bugün ise böyle;

AKP+YSK+Yargı+Medya+Üniversiteler = İktidar"