Dr. Yavuz Kalaycı ve Ürolog Cemal Özkan koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

19 Nisan 2020 Pazar, 15:47

İstanbul ve Denizli'den iki acı haber geldi.

İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Kalaycı'nın yaşamını yitirmesinin ardından Twitter'dan başsağlığı dileyen İstanbul Tabip Odası (İSTABİP), "Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'yı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Kalaycı'nın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bir başsağlığı mesajı da İstanbul Aile Hekimleri Derneği'nden (İSTAHED) geldi.

İSTAHED internet sitesinde "Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Yavuz Kalaycı’yı Kovid 19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına ve tıp camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

ÜROLOG CEMAL ÖZKAN'DAN DA ACI HABER

Denizli'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan da(74), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Covid-19' teşhis edildi. Koronavirüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master’lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.