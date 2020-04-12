DSÖ tekrar koronavirüse yakalanan hastaları araştırmaya başladı

12 Nisan 2020 Pazar, 13:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmaya devam ederken bu hafta sonu Amerika'da teyit edilmiş vaka ve toplam ölü sayısının yüksek olması doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tamamen iyileşmiş olarak görünen Kovid-19 hastalarında virüsün yeniden aktif hale geldiği raporlarını araştırmaya başladı.



DSÖ'nün önerilerine göre Kovid-19 hastaları iki gün üst üste negatif sonuç vermesi durumunda iyileşmiş olarak kabul ediliyor. Güney Kore’de uzmanların geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği açıklamaya göre daha önce koronavirüse yakalanan ve iyileşme göstererek taburcu edilen 91 hastaya Kovid-19 için ikinci bir pozitif tanı kondu.

ATEŞ YENİDEN AKTİF HÂLE GETİRMİŞ OLABİLİR

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong gerçekleştirdiği basın açıklamasında, ateşlenmenin koronavirüsün daha önce bu hastalığı atlatan kişilerin sistemlerinde “yeniden aktif hâle" gelmesine sebep olmuş olabileceğini söyledi. DSÖ'nün Güney Kore’de yaşananların farkında olduğu ancak bu vakaların hastalık hakkında yeni anlayışlar sunup sunmadığını belirlemeden önce ek araştırmalar yapacağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan DSÖ, "Bazı hastaların klinik olarak iyileştikten sonra testlerinin (PCR testlerinin) pozitif olduğunun farkındayız ancak canlı virüsün ne kadar sürede vücuttan çıktığını daha iyi anlamak için iyileşmiş hastalardan sistematik örnek toplanmasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

DSÖ'nün yaptığı açıklamaya göre şu an için yeni tür koronavirüsü atlatan hastaların testlerinin pozitif çıkma sebebi bilinmezken, "Uzmanlarla yakın iletişim içerisindeyiz ve bu vakalar hakkında daha fazla bilgi almak için canla başla çalışıyoruz. Şüpheli hastalardan test için örnekler toplandığında prosedürlerin takip edildiğinden emin olmak önemlidir" ifadelerini kullandı.