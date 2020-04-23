"DSÖ ve Gates Vakfı da dahil 25 bin mail adresi hacklendi" iddiası
Washington Post gazetesi, bir istihbarat grubuna dayandırdığı haberinde, koronavirüsle mücadele eden çok sayıda gruba ait 25 bin mail adresinin hacklendiğini yazdı.
Dünya Sağlık Örgütü, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, Gates Vakfı ve koronavirüsle mücadele eden çok sayıda gruba ait 25 bin mail adresinin hacklendiği öne sürüldü.
İddianın kaynağı Amerikan Washington Post gazetesi. Gazete, ABD merkezli ‘SITE’ istihbarat grubuna dayandırdığı haberde, salgının yayılmasında rol almakla suçlanan Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün de hedef alındığını yazdı.
Hackerların 25 bin mail adresini şifreleriyle birlikte internette yayınladığı belirtildi.
İstihbarat raporunda, olayı, koronavirüsle salgınıyla ilgili komplo teorileri üreten bir grubun gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, aktif olarak kullanılan mail adreslerinin şifrelerini sıfırladıklarını duyurdu. Gates Vakfı ise, "Henüz herhangi bir veri ihlaline rastlamadıklarını" açıkladı.
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