DSÖ'den dünyaya çağrı: 2019 sonundaki vakaları inceleyin

05 Mayıs 2020 Salı, 17:18

Fotoğraf: AFP

DSÖ, Fransa’daki ilk vakanın aralık ayında görülmüş olduğuna dair haberin şaşırtıcı olmadığını, diğer ülkelerin de kayıtları geriye dönük olarak incelemesinin faydalı olacağını açıkladı.

Fransa’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinden sorumlu olan Prof. Yves Cohen, Aralık 2019’da hastanede tedavi gören ve mevsimsel grip testi negatif çıkan bazı hastalardan o dönemde alınan örneklere korona testi yaptıklarını, bir kişinin testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu bulgu, Fransa’daki salgının zannedildiği gibi 24 Ocak günü değil, 27 Aralık 2019’da başlamış olduğuna işaret ediyordu.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier ise bu durum kendilerini şaşırtmadığını belirterek, “Daha fazla erken vakanın bulunması mümkün” dedi. Lindmeier, diğer ülkelerde 2019 sonlarındaki hasta kayıtlarının incelenmesi için çağrıda bulundu ve böyle bir süreç işletilmesinin salgınla ilgili ‘yeni ve daha net bir tablo çizeceğini’ söyledi.

Kaynak: Duvar