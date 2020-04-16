DSÖ’den kritik Türkiye açıklaması: Azalma yok artış var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif verilerin geldiğini belirterek, “Fakat bazı ülkelerde azalma yok ya da artış var. Bu ülkeler arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Ukrayna ve Rusya yer alıyor” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği polemikle gündem olan Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik Türkiye açıklaması geldi.
“GELECEK İKİ HAFTA KRİTİK”
Sözcü’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, koronavirüsün son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu söylerken, “Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var” dedi.
“SALGIN FIRTINASININ BULUTLARI AVRUPA BÖLGESİNİN ÜZERİNDE”
Dr. Kluge açıklamalarına, “Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek” sözleriyle devam ederek “Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde” ifadesini kullandı.
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