DSÖ'den Şili'ye: Kanıt yok, riskli uygulamayı durdurun!

25 Nisan 2020 Cumartesi, 14:04

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya çapında hızla can almaya devam ediyor. Can kaybında 200 bin sınırına ulaşılırken, ülkeler salgını kontrol altına almak için önlem üstüne önlem alıyor.

Ekonomik olarak ayakta kalabilmek için de destek paketleri açıklayan ülkeler, çalışma hayatını salgın öncesindeki döneme döndürebilmek için formüller arıyor. Geçtiğimiz hafta ‘bağışıklık pasaportu’ uygulamasına başlayan Güney Amerika ülkesi Şili, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) alarma geçirdi.

BELGEYİ ALAN ÇALIŞACAK

Virüse yakalanıp tedavi gördükten sonra atlatan kişilere antikor üreterek bağışıklık kazandığı gerekçesiyle belge verilen ülkede, iş gücüne yeniden katılım sağlanması hedefleniyor. DSÖ ise diğer ülkeler tarafından da uygulanması muhtemel bu formül için acil bir uyarı açıklaması yaptı.

HATALI TESTLER YANILTIR



Koronavirüsü atlatan kişilerin ikinci kez hastalığa yakalanmayacağına dair henüz kesin kanıt olmadığı belirtilen açıklamada, “Bağışıklık pasaportu ya da ‘risksiz sertifikası’ gibi uygulamalar, standart kuralların dışına çıkılacağı için salgının yayılma hızını artırabilir. Hatalı testler insanları yanlış kategorilere ayırabilir. Enfekte hasta negatif, sağlıklı kişi pozitif çıkabilir. Bu durumda da şu ana kadar uygulanan salgını kontrol alma çabaları ciddi olarak etkilenir” denildi.