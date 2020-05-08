Düğün salonları ne zaman açılacak?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah ve düğün salonları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılmıştı. Erdoğan kabine toplantısının ardından AVM, berberler ve kuaförlerin 11 Mayıs tarihinde açılacağını duyurdu.Peki düğün salonları ne zaman açılacak?
Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez ise düğün salonlarında rezervasyon rakamlarında yüzde 90'lık bir düşüş olduğunu dile getirdi.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henü resmi bir açıklama gelmedi.
REZERVASYONLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi.
Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.
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