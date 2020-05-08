Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 1 ay sonra ilk kez açıkladılar

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:42

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 270 bin 740’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 917 bin 991’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 344 bin 265’e ulaştı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs vaka sayısı ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde koronavirüs vaka sayısının 31 Mart’tan beri ilk kez 100’ün altına indiği vurgulandı.

Yetkililer, ülkede son 24 saat içerisinde 95 yeni vakanın tespit edildiğini açıklarken, koronavirüsüne bağlı nedenlerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 6 olduğunu duyurdu.

Geçen aydan beri sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarını uygulayan Japonya’da toplam 16 bin 259 Covid-19 vakası tespit edilirken ülke genelindede 570 insan yaşamını yitirdi.

Ülke genelindeki 47 bölgeden 34’ünde koronavirüs yasaklarının gevşetilmesi konuşuluyor.