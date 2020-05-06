Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 78 gün sonra bir ilk yaşandı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:09

Virüse karşı en erken müdahaleyi yapan ülkelerden biri olan ve hem test sayısında hem de yasak ve kısıtlamalar konusunda doğru hamleleri yapan Güney Kore, son 24 saat içerisinde 2 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Koronavirüsün en sert vurduğu Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da en yüksek günlük ölüm sayısı açıklandı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde sadece 2 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu vakaların da yurt dışı kaynaklı olduğunu açıklayan yetkililer, 18 Şubat’tan beri bir ilkin yaşandığını da açıkladı.

Güney Kore’de en son 18 Şubat’ta 1 Covid-19 vakası tespit edilmişti. Güncel verilerle birlikte 51 milyonluk Güney Kore’de Covid-19 vaka sayısı 10.806 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 255’e çıktı.

YÜZDE 86.4’Ü İYİLEŞTİ

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 50 hastanın da taburcu edildiği belirtildi. Ülkede koronavirüs ile mücadele ederek iyileşen hasta sayısı 9.333 olarak açıklandı. Bu oran ülkedeki hasta sayısının yüzde 86.4’ünün iyileştiği anlamına da geliyor.

643 binden fazla testin yapıldığı Güney Kore’de koronavirüs hastalarının kimlerle etkileşime geçerek hastalığı bulaştırmış olabileceğini bulmak için de özel bir telefon uygulaması geliştirildi. Bu telefon uygulaması aracılığıyla hasta olma ihtimali olanları önceden tespit eden Güney Kore bu konuda dikkat çekti.

MART’TA 270 BİN TEST YAPILDI BİLE

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart ayının ortasında önerdiği “Test yapın. Koronavirüs ile mücadele için bu kritik” dediği test konusunda Seul hükümeti ilk günden beri çok önemli adımlar attı. Günde ortalama 12 binden fazla insana test yapabilen ülke bazı günlerde 20 binden fazla insana koronavirüs testi yapmayı başardı.

Kurulan mobil denetleme ve ters merkezleri ücretsiz olarak 10 dakika içerisinde test yaparken 24 saat içerisinde de sonuçları telefon üzerinden göndermeyi başardı. Mart ayının ortasında ülkede 270 binden fazla insan koronavirüs testi yaptırdı.

HONG KONG’TAN VATANDAŞA TEKRAR KULLANILABİLİR MASKE

Hong Kong yönetimi CuMask+ isimli çok katmanlı ve kaliteli bir maskenin vatandaşlarına dağıtılacağını duyurdu. Tekrar ve tekrar kullanıma uygun olarak geliştirilen maskenin internet üzerinden kimlik ile başvuru yapanlara iki hafta içerisinde gönderileceği belirtildi.

CuMask+ isimli maskenin havadaki damlacıklara karşı sağlam ve dayanıklı olduğu açıklanırken 60 yıkamadan sonra sadece filtresinin değişmesi gerektiği kaydedildi. Koronavirüsün patlak vermesiyle birlikte maske sıkıntısı yaşayan Hong Kong’ta insanlar maske alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemiş ve bazı özel şirketlerin ücretsiz maske dağıtması hükümete eleştiri yönetilmesine sebep olmuştu.

BREZİLYA’DA EN ACI REKOR KIRILDI

Güney Amerika ülkesi Brezilya, güncel koronavirüs vaka sayısını kamuoyu ile açıkladı. Brezilya Sağlık Bakanı son 24 saat içerisinde 6.935 yeni vakanın tespit edildiğini ve 600 insanın da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu oranlar ülke tarihindeki en yüksek veriler olarak da tarihe geçti.

Brezilya’da daha önce en yüksek ölüm sayısı 28 Nisan’da açıklanan 474 ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Koronavirüs Güney Amerika’da en sert vurduğu ülke olan Brezilya’da toplam vaka sayısı 114.715 olarak açıklanırken toplam ölüm sayısı da 7.921’e çıktı.

ÇİN’DE 2 VAKA

Koronavirüsün çıkış noktası olarak bilinen ve aylar boyunca salgının merkez üssü olarak adlandırılan Çin’de son 24 saatteki veriler açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 2 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Bu vakaların yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilirken, semptom göstermetyen 20 koronavirüs vakasının da kayıtlara geçtiği belirtildi. Yapılan açıkalmada semptom göstermeyen 903 hastanın tıbbi gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Çin’de koronavirüs vaka sayısı 82.883’e çıkarken ölüm sayısı da 4.633 olarak açıklandı. said. Some 339 cases remain active.