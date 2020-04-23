Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Çin'de resmen durdu!

23 Nisan 2020 Perşembe, 08:29

Koronavirüs dünya çapında 2.6 milyondan fazla insanı etkilerken, Çin'den iyi haberler gelmeye devam ediyor...

Dünya çapında koronavirüs enfekte olanların sayısı 2.6 milyonu geçerken, corona virüsüne bağlı ölümlerin sayısı da 184 bini buldu. Koronavirüsün çıktığı ülke olarak uluslararası kamuoyunda bilinen Çin’den bir iyi haber daha geldi.

Geçen hafta içerisinde ABD Başkanı Trump’ın, “Sonuçları şaibeli. Verileri şeffaf paylaşmıyorlar” diyerek eleştirdiği Çin güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Çin hükümetinin yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde sadece 10 yeni Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

YURT DIŞI KAYNAKLI 6 HASTA VAR

Önceki gün bu verinin 30 olduğu açıklanırken, ülkeye dışarıdan gelenlerin sebep olduğu koronavirüs vaka sayısının da 6 olduğu belirtildi. Önceki gün bu oran 23’tü.

Öte yandan son 24 saat içerisinde Çin’de koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşmediği açıklandı.

Dün için açıklanan verilerle birlikte Çin’de son 6 gündür ülkede koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşmedi. Resmi verilere göre Çin’de toplam ölüm sayısı 4 bin 632.

TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI 98 BİN 674

Dün akşam Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı…

Koca, son 24 saatte 3083 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken son 24 saat içerisinde 117 insanın da Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güncel verilerle birlikte Türkiye’de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2376’ye çıkarken ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 98 bin 674’e ulaştı.

ABD’DEN PAZARLARA YASAK

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’e bir çağrıda bulundu. Corona virüsü salgınının başladığı Çin’in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarlarını eleştiren Pompeo, bunların resmen kapatılmasını talep etti.

Pompeo, “Zoonotik hastalıklar ile canlı hayvan pazarlarında yasa dışı satılan hayvanlar arasında güçlü bir bağlantı olduğu için ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nden bütün canlı hayvan pazarlarını kapatmasını ve yasa dışı olarak canlı hayvanları satmasını durdurmasını istiyoruz” dedi.

ALMANYA’DA ARTIŞ 3’ÜNCÜ GÜNDE

Avrupa’da koronavirüse karşı en sıkı tedbirleri alan ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya’da son 24 saatlik güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Almanya’da koronavirüs ile mücadele eden en önemli kurum olan Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs vaka sayısının artarak tespit edildiğini duyurdu.

Son 24 saat içerisinde 2.352 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayan yetkililer son 3 gündür günlük vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Yetkililer 148 bin 46 toplam vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saat içerisinde koronavirüse bağlı 215 ölüm gerçekleştiğini açıklayan Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre toplam ölüm sayısı ülkede 5 bin 94’e çıktı.