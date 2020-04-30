Dünya genelinde koronavirüs vaka ve ölü sayısı artıyor

30 Nisan 2020 Perşembe, 20:16

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 244'e, vaka sayısı 3 milyon 256 bin 832'ye ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 62 bin 208 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 967 can kaybıyla İtalya, 26 bin 97 ile İngiltere, 24 bin 543 ile İspanya, 24 bin 87 ile Fransa, 7 bin 594 ile Belçika, 6 bin 518 ile Almanya, 6 bin 28 ile İran, 5 bin 541 ile Brezilya, 4 bin 795 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.