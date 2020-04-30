Dünya için yeni tehlike Locust-19! 130 milyon insan açlığın eşiğine gelebilir

30 Nisan 2020 Perşembe, 08:05

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, Doğu Afrika ülkeleri bir de çekirge istilasıyla boğuşuyor.

Böcekler tarım alanlarını yok ederken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler, önlem alınmazsa şu ankinin 20 katı büyüklüğünde, kayıtlara geçecek en büyük çekirge sürüsünün istilaya başlamasından endişe ediyor.

Uzmanlar New York, Manhattan büyüklüğünde bir çekirge sürüsünün sekiz Doğu Afrika ülkesinde tarlaları ve mahsulleri yok ettiğini bildiriyor. Afrika Kalkınma Bankası ise Covid-19’a (corona virüsü) gönderme yaparak çekirge sürüsü için ‘Locust-19’ (Locust, İngilizce’de çekirge demek) benzetmesi yaptı.

Doğu Afrika'da önce sel felaketi yaşandı. Bunun sonucunda fasulye ve mısır tarlaları zarar gördü. Ancak selin asıl darbesi, çekirgelere üreyecek alan oluşturması oldu. Manhattan büyüklüğünde bir çekirge sürüsü, sekiz Doğu Afrika ülkesinde tarlalar ve mahsulleri yok ediyor. Sürünün Türkiye'ye de ulaşma tehdidi belirse de bu gerçekleşmedi.

Wall Street Journal’daki habere göre, Afrika şimdi çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, ilk sürünün yavrularından oluşan ve 1.9 trilyon çekirge barındırarak ilkinden 20 kat daha büyük olan yeni bir sürünün 2 milyon metrekarelik tarım arazilerini yok edeceği uyarısında bulundu. Kayıtlara geçecek gelmiş geçmiş en geniş sürü olması beklenen ikinci çekirge dalgasının, zaten dünyanın en fakir ülkelerini barındıran Doğu Afrika'da, corona virüsü salgınıyla birlikte çok büyük bir yıkıma neden olacağı kaydedildi.

COVID-19’DAN SONRA LOCUST-19!

Uzmanlar, corona virüsü salgınına dikkat çekerek, çekirge istilasının daha kötü bir zamanda olmayacağını belirtti. Afrika Kalkınma Bankası ise Covid-19'a (corona virüsü) gönderme yaparak çekirge sürüsü için ‘Locust-19' (Locust, İngilizce'de çekirge demek) benzetmesi yaptı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'na göre Doğu Afrika'da yıl sonuna doğru 130 milyon insan açlığın eşiğine gelebilir.

Çekirgeler bir günde 145 km mesafe kat edebiliyor. Ayrıca vücut ağırlıkları kadar tarım ürünü yiyebiliyor. Dünya Bankası'na göre bu yıl böcek istilası, 8.5 milyar dolarlık zarara yol açacak. Bu, 2005'teki çekirge sürüsünün yarattığı hasarın üç katından fazla.

‘AÇLIK DAHA ÇOK İNSAN ÖLDÜRÜR’

Çiftçiler şu anda büyük bir ikilem yaşıyor. Ya tarlalarına, bahçelerine gidip böceklerle mücadele etmeye çalışacaklar ya da virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina kurallarına uyup evlerinde bekleyecekler. Katolik Yardım Hizmetleri'nden Lane Bunkers, “Zor zamanlardayız. Şu anda herkes virüse odaklanmış durumda ancak açlık çok daha fazla insanı öldürebilir” diye konuştu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden çekirge uzmanı Keith Cressman, bir kilometrekare büyüklüğündeki bir sürünün, 35 bin insana yetecek mahsulü yiyebileceğini söyleyerek, “Tekrar yumurta bırakmadan gerekli önlemler alınmalı. Aksi taktirde haziran ayında, hasadın en yoğun olduğu zamanda şu andakinden 20 kat büyük bir sürüyle karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.