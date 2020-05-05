Dünya nüfusunun yüzde 40'ı su sıkıntısı yaşayacak

05 Mayıs 2020 Salı, 16:00

Su kıtlığı günümüzde dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını etkileyen bir problem. Güvenli içme suyu kaynaklarının azalması ise tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor.

Su çözümleri şirketi Grundfos, insanların suyu kullanma alışkanlıkları göz önüne alındığında, su sorununun çok yakın bir zamanda daha da önemli hale geleceği konusunda, tüm ülkelerde bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul da, 2030 yılında su kıtlığı yaşayacak 12 metropolden arasında gösteriliyor. Bu nedenle Türkiye’nin olası su krizine karşı bir an önce harekete geçerek su kaynaklarını çok iyi koruması, yenilikçi çözümleri kullanması ve su tasarrufu yapması gerekiyor

Nüfusun hızlı artışı, küresel çaplı yaşanan iklim değişikliği, çevre kirliliği, kaynakların sınırlı olması nedenleriyle ciddi bir su krizi ile karşı karşıyayız. Dünyamızın 3/4'ünü oluşturan suyun sadece yüzde 2.5’i tatlı su kategorisinde. Bunun da yüzde 70'i buzullarda, toprakta, atmosferde ve yeraltı sularında bulunuyor.

KAYIPLAR AZALTILMALI

Suyun verimli kullanılıp gelecek nesillere aktarılabilmesi için yönetimlere ve bireylere de oldukça büyük sorumluluk düşüyor. En fazla su kayıpları, suyun kaynaklardan alınıp kullanıcıya ulaştığı süreçte gerçekleşiyor. Yaşanan su kayıplarının en aza indirilmesi, su ve kanalizasyon idareleri ve belediyelerin alacağı önlemler ile mümkün.

EVDE SU TASARRUFU İÇİN ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİRİLMELİ

Su tasarrufu bilincinin geliştirilmesi için bireysel olarak günlük alışkanlıkların da değiştirilmesi gerekiyor. Basit ancak oldukça etkili yöntemler ile evlerde gereksiz su tüketiminde tasarruf ederek, suyumuzun geleceğini koruyabiliriz. İşte bireysel su tasarrufu için pratik öneriler:

* Mutfakta suyu boşa akıtmayın, sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine bir kabın içinde yıkayın.

* Bulaşık ve çamaşır makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın.

* Evde en çok su banyoda harcanır. Günlük harcamamızın yüzde 40'ı banyodadır. Banyo suyunuzu araba yıkamak veya tuvalete dökmek için kullanın.

* Ellerinizi yıkarken, dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu kapalı tutun.

* Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tamir ettirin.

* Mümkünse yağmur suyunu biriktirin.

* Arabanızı temizlemek için su yerine bir bezle silmeyi tercih edin.

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen yıllık su miktarının en az 8000 - 10.000 m3 arasında olması gerekiyor. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı ise 1.519 m3 civarı, bu durum bizlere ülkemizin su zengini bir ülke olmadığını açıkça gösteriyor. İstanbul, dünya genelinde 2030 yılında su kıtlığı yaşayacak 12 şehir arasında gösteriliyor. Bu nedenle Türkiye’nin olası su krizine karşı bir an önce harekete geçerek su kaynaklarını çok iyi koruması, yenilikçi çözümleri kullanması ve su tasarrufu yapması gerekiyor.