Dünya Sağlık Örgütü aracına silahlı saldırı!
BM Dünya Sağlık Örgütü Myanmar'da saldırıya uğradı. Myanmar'da Kovid-19 numunelerini taşıyan DSÖ'ye ait olan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Birleşmiş Milletler, bugün Dünya Sağlık Örgütü’ne ait bir aracın Myanmar’da saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamayı BM’nin Myanmar ofisi Facebook üzerinden yaparken, “Koronavirüs testi için hastalardan alınan numuneleri taşıyan araca saldırı düzenlendi. Aracı kullanan Bay Pyae Song Win Maung yaşamını yitirdi” ifadesi kullanıldı.
Aracın üzerinde BM’nin ambleminin olduğuna dikkat çekilirken, Sağlık ve Spor Bakanlığı yetkilileri sayesinde Sittwe’deki hastalardan alınan numunelerin Yangon’a gönderildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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