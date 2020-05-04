Dünya Sağlık Örgütü: Asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus "Asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil, onun dünyaya nasıl dağıtılacağı" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, aşı çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ghebreyesus, "Asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil, onun dünyaya nasıl dağıtılacağı" dedi.
Birleşmiş Milletler liderleriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yapan DSÖ Genel DiGhebreyesus, “Asıl sorunumuz aşıyı nasıl ve ne kadar çabuk geliştireceğimiz değil. Burada önemli olan aşıyı nasıl eşit bir şekilde dünyaya dağıtacağımız. Bazıları korunurken, diğerlerinin dışarıda bırakıldığı bir dünyayı hiçbirimiz kabul edemeyiz. Başarı unsurumuz bu olmalı” ifadelerini kullandı.
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