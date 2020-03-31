Dünya Sağlık Örgütü: Hasta değilseniz maske takmayın
Dünya Sağlık Örgütü, hasta olmayanların maske takmasının koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız koruyucu maskelerin genel kullanımının koronavirüsün yayılmasına karşı verilen mücadeleye bir yararının bulunmadığını bildirdi.
DW Türkçe'nin haberine göre, DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, maske kullanımının bir getirisi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirterek "daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" kaydetti. Ryan, "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" diye konuştu.
Maske kullanımı koronavirüsle ilgili en tartışmalı konular arasında yer alıyor. Avusturya Pazartesi günü süpermarketlerde alışveriş sırasında maske takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Çekya da kamusal alanda maske kullanmayı zorunlu hale getirmişti.
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