Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs, Influenza kadar bulaşıcı değil

04 Mart 2020 Çarşamba, 09:20

Gazetecilere koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom, bir Kovid-19 vakasını tespit etmenin en etkin yolunun antikor sayımı yapmak olduğunu ifade etti.

Dönemsel Influenze ile Kovid-19’u karşılaştıran Adhanom, yeni tip koronavirüsün daha ağır hastalıklara sebep olduğunu dile getirdi. Adhanom, “Dünyada birçok insan dönemsel grip virüs türlerine karşı bağışıklık geliştirmiştir. Kovid-19 ise yeni bir virüs” dedi. Adhanom, virüsler arasındaki farklılıklar sebebiyle Covid-19 vakalarının “Influenza gibi tedavi edilemeyeceğini” aktardı.

Koronavirüsle ilgili resmi rakamları da paylaşan Adhanom, dünyada 90 bin 893 doğrulanmış vaka bulunduğunu ve 3 bin 110 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 48 ülkede Kovid-19 vakaları görülürken, 122 ülkede henüz vakaya rastlanmadı.