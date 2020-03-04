Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs, Influenza kadar bulaşıcı değil
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom, yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) Influenza kadar bulaşıcı olmadığını ifade etti. Adhanom, “Influenza olanlar hastalanmadan öncede hastalığı yayarlar. Koronavirüs'te durum bu değil gibi duruyor” ifadelerini kullandı.
Gazetecilere koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom, bir Kovid-19 vakasını tespit etmenin en etkin yolunun antikor sayımı yapmak olduğunu ifade etti.
Dönemsel Influenze ile Kovid-19’u karşılaştıran Adhanom, yeni tip koronavirüsün daha ağır hastalıklara sebep olduğunu dile getirdi. Adhanom, “Dünyada birçok insan dönemsel grip virüs türlerine karşı bağışıklık geliştirmiştir. Kovid-19 ise yeni bir virüs” dedi. Adhanom, virüsler arasındaki farklılıklar sebebiyle Covid-19 vakalarının “Influenza gibi tedavi edilemeyeceğini” aktardı.
Koronavirüsle ilgili resmi rakamları da paylaşan Adhanom, dünyada 90 bin 893 doğrulanmış vaka bulunduğunu ve 3 bin 110 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 48 ülkede Kovid-19 vakaları görülürken, 122 ülkede henüz vakaya rastlanmadı.
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