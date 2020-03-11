Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü 'pandemi' ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün artık 'pandemi' olarak tanımlanabileceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, 125’ten fazla ülkeye yayılan koronavirüsü salgınını pandemi ilan etti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 4 bin 300’den fazla insanın ölümüne, 121 binden fazla insanın karantina altına alınmasına neden olan koronavirüsü nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün artık 'pandemi' olarak tanımlanabileceğini açıkladı.
PANDEMİ NEDİR?
Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.
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