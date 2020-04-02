Dünya Sağlık Örgütü salgında birkaç gün içinde ulaşılacak rakamları açıkladı

02 Nisan 2020 Perşembe, 11:47

Birkaç ay önce, dünyanın büyük bir kısmı, yeni koronavirüs salgınına karşı oldukça ilgisizdi. Ancak bugün salgın, dünyanın neredeyse her noktasına yayılmış durumda ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1 Nisan'da gazetecilere verdiği demeçte, teyit edilen vaka sayısının birkaç gün içinde 1 milyonu bulacağını söyledi.

Ghebreyesus açıklamasında, "COVID-19 salgını başlangıcından bu yana dördüncü aya girerken, enfeksiyonun hızla artmasından ve yayılmasından derin bir endişe duyuyorum" dedi.

Öte yandan, geçen hafta ölüm sayılarının iki kattan fazla arttığının altını çizen Ghebreyesus, "Önümüzdeki birkaç gün içinde 1 milyon doğrulanmış vaka ve 50.000 ölüme ulaşacağız" dedi.