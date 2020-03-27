Dünya Sağlık Örgütü: Sigara içenler koronavirüsten daha çok etkileniyor

27 Mart 2020 Cuma, 14:14

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs sigara içenlerde daha çok görülüyor. DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, "Sigara içmek, parmakların (muhtemelen kontamine olmuş sigaraların) dudaklarla temas etmesi anlamına gelir, bu da eldeki virüsün ağza geçme olasılığını artırır.

Sigara içenlerde zaten ciddi hastalık riskini büyük ölçüde artıracak akciğer hastalığı veya akciğer kapasitesinde azalma olabilir.

Nargile gibi ürünler de ağızlık ve hortum aracılığıyla COVID-19'un yayılmasını kolaylaştırır.

Oksijen ihtiyacını artıran veya vücudun uygun şekilde kullanma yeteneğini azaltan koşullar, hastaları pnömoni (zatürre) gibi ciddi akciğer rahatsızlıkları açısından daha yüksek riske sokacaktır." ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS KRONİK HASTALIĞI OLANLARDA DAHA BÜYÜK BİR RİSK OLUŞTURUYOR

Mevcut bir hastalığı olmayanlarda koronavirüs hastalarında ölüm oranı yüzde 0.9. Hastalarda koronavirüsten ölüm riskini artıran mevcut hastalıklar ise şunlar:

* Kardiyovasküler (Kalp veya kan damarlarının hastalıklarını içeren gruba verilen genel bir isim) hastalıklar: Yüzde 10.5

* Diyabet: Yüzde 7.3

* Kanser: Yüzde 5.6

* Hastalığı olmayanlar: Yüzde 0.9

YAŞLARA GÖRE ÖLÜM ORANLARI

İşte ilgili yaş grubunda hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranları:

80 yaş ve üstü: Yüzde 14.8

70-79 yaş: Yüzde 8

60-69 yaş: Yüzde 3.6

50-59 yaş: Yüzde 1.3

40-49 yaş: Yüzde 0.4

30-39 yaş: Yüzde 0.2

20-29 yaş: Yüzde 0.2

10-19 yaş: Yüzde 0.2

0-9 yaş: Ölüm yok

YAŞLARA GÖRE ÖLÜM ORANLARI

İşte ilgili yaş grubunda hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranları:

80 yaş ve üstü: Yüzde 14.8

70-79 yaş: Yüzde 8

60-69 yaş: Yüzde 3.6

50-59 yaş: Yüzde 1.3

40-49 yaş: Yüzde 0.4

30-39 yaş: Yüzde 0.2

20-29 yaş: Yüzde 0.2

10-19 yaş: Yüzde 0.2

0-9 yaş: Ölüm yok

EN ÇOK HANGİ CİNSİYETİ ETKİLİYOR?

Koronavirüsten ölümler en çok erkeklerde görülüyor.

Erkek: Yüzde 2.8

Kadın Yüzde 1.7