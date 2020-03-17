Dünya Sağlık Örgütü'nde iki çalışana koronavirüs bulaştı

17 Mart 2020 Salı, 13:26

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kurumun iki çalışanına korona virüsü bulaştığını açıkladı. Buna göre, DSÖ çalışanlarına yapılan testlerde, en az iki kişinin sonucu pozitif çıktı.

Kurumun sözcüsü Christian Lindmeier, “İki çalışan ofislerinde değildi; belirtileri evlerinde göstermeye başladılar ve COVID-19 testleri pozitif çıktı. Dolayısıyla iki teyit edilmiş vakamız var” dedi.