Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün havayla bulaşma iddialarına açıklama
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye organizasyonuna ait sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüsün nasıl bulaştığına dair bilgilendirici bir paylaşımda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19’un hava yoluyla bulaşmadığı, daha çok enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşurken saçılan damlacıklar vasıtasıyla bulaştığı belirtildi. Aynı zamanda virüsten korunmak adına diğer kişilerle 1 metrelik mesafeyi korumak, yüzeyleri sık sık dezenfekte etmek, el yıkamak ve göz, burun ve ağza dokunmamak konusunda uyarılar yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın metni ise şöyle:
“Kovid 19 hava yoluyla bulaşmaz.
#koronavirüs daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır.
Kendinizi korumak için:
- 1 mt mesafenizi koruyun
- Yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edin
- yıkayın
- dokunmayın.”
İşte o mesaj:
COVID19 hava yoluyla bulaşmaz.#koronavirüs daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır.— World Health Organization Turkey (@WHOTurkey) March 29, 2020
Kendinizi korumak için:
- 1 mt mesafenizi koruyun
- Yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edin
- ??yıkayın
- ??????dokunmayın. https://t.co/SCivM6IkUO
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