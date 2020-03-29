Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün havayla bulaşma iddialarına açıklama

29 Mart 2020 Pazar, 15:51

Dünya Sağlık Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19’un hava yoluyla bulaşmadığı, daha çok enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşurken saçılan damlacıklar vasıtasıyla bulaştığı belirtildi. Aynı zamanda virüsten korunmak adına diğer kişilerle 1 metrelik mesafeyi korumak, yüzeyleri sık sık dezenfekte etmek, el yıkamak ve göz, burun ve ağza dokunmamak konusunda uyarılar yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın metni ise şöyle:

“Kovid 19 hava yoluyla bulaşmaz.

#koronavirüs daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır.

Kendinizi korumak için:

- 1 mt mesafenizi koruyun

- Yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edin

- yıkayın

- dokunmayın.”

İşte o mesaj: