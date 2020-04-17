Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik koronavirüs açıklaması

17 Nisan 2020 Cuma, 22:12

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Mike Ryan, iyileşen koronavirüsü hastalarının kanlarında ürettikleri antikorların koronavirüsüne karşı koruyup korumadığına ilişkin kesin bir fikirleri olmadığını belirtti.

Ryan, bir süre sonra koronavirüsüne karşı sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, antikorlar etkili olsa bile, çok sayıda insanın bunları geliştirdiğine ve daha geniş nüfusa “sürü bağışıklığı” olarak yansıyacağına dair çok az işaret bulunduğunu söyledi.

'SALGIN SORUNUNU ÇÖZMEYEBİLİR'

Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor diyen Ryan, ''Toplumun büyük kesimindeki beklenti sürü bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir'' dedi.