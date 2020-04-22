Dünya Sağlık Örgütü’nden UEFA'ya şok çağrı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 09:54

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok futbol organizasyonu askıya alınırken, UEFA, maçları yeniden oynatmak için çözüm aramaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) UEFA ile gerçekleştirdiği toplantıda, futbolu 2021 yazına kadar askıya almanın en doğru karar olacağı tavsiyesi geldi.

WHO, koronavirüs salgınının ikinci bir dalgası olacağını belirttiği ve maçların oynanması halinde virüsün yayılma hızının da artacağının altını çizdi. La Repubblica’da yer alan habere göre WHO, tüm olası senaryoları inceledikten sonra UEFA’ya maçların 2021 sezonunun sonuna kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.