Dünya Sağlık Örgütü’nden UEFA'ya şok çağrı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok futbol organizasyonu askıya alınırken, UEFA, maçları yeniden oynatmak için çözüm aramaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) UEFA ile gerçekleştirdiği toplantıda, futbolu 2021 yazına kadar askıya almanın en doğru karar olacağı tavsiyesi geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok futbol organizasyonu askıya alınırken, UEFA, maçları yeniden oynatmak için çözüm aramaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) UEFA ile gerçekleştirdiği toplantıda, futbolu 2021 yazına kadar askıya almanın en doğru karar olacağı tavsiyesi geldi.
WHO, koronavirüs salgınının ikinci bir dalgası olacağını belirttiği ve maçların oynanması halinde virüsün yayılma hızının da artacağının altını çizdi. La Repubblica’da yer alan habere göre WHO, tüm olası senaryoları inceledikten sonra UEFA’ya maçların 2021 sezonunun sonuna kadar ertelenmesi çağrısında bulundu.
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı