Kapat
A+ A-

ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Cemal Kaşıkçı' yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı.
İHA
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 08:21

[Haber görseli]ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı, cinayetindeki rolleri gerekçesiyle isimlerini açıkladığı 16 kişinin ABD’ye girmelerinin uygun olmadığını belirtti.

Pompeo, Listede 16 Suudi Arabistan vatandaşının isimlerini şu şekilde duyurdu; Suud al-Qahtani; Maher Mutreb; Salah Tubaigy; Meshal Albostani; Naif Alarifi; Muhammed Alzahrani; Mansour Abahussain; Khalid Alotaibi; Abdülaziz Alhawsawi; Waleed Alsehri; Thaar Alharbi; Fahad Albalawi; Badr Alotaibi; Mustafa Almadani; Saif Alqahtani; ve Türki Alsehri olarak açıklandı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler