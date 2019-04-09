Kârını artırmak için 1,600 çalışanı işten atacak

Societe Generale SA, işlem gelirindeki düşüşün CEO Frederic Oudea'yı yatırım bankacılığı biriminde kar artırma çabalarını yoğunlaştırmaya itmesi sonrasında 1,600 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

bloomberght'de yer alan haber şöyle: SocGen'in Fransız çalışanlarını temsil eden bir işçi sendikasının bir banka toplantısına dayandırdığı açıklamasında söz konusu kararın işlem faaliyetlerine ev sahipliği yapan küresel bankacılık ve yatırım çözümleri biriminde gidilecek 1,200 kişilik işten çıkarmayı da içerdiği belirtildi.

SocGen açıklamasında Fransa'da bulunan 750 kişiyle yolların ayrılacağı belirtilirken diğer çıkarmaların nereden olacağına dair detay verilmedi.

SocGen GBIS'in küresel çapta 20 bin çalışanı bulunuyor. Bankanın işlem geliri yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 19 düşerek 2018'i hayal kırıklığıyla tamamladı.