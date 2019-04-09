Twitter CEO'su ilk maaşını aldı: İşte o rakam

Twitter'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamaya göre 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Twitter'ın uzun vadeli değer yaratma potansiyeline olan bağlılığı ve inancını göstermek amacıyla tüm tazminat ve menfaatleri reddettiği belirtilen Dorsey'e 2018 yılında 1.4 dolarlık maaş ödemesi yapıldı.



140 cent'e denk gelen bu sembolik rakamın, Twitter'daki 140 karakterlik paylaşım sınırıyla aynı olması da dikkat çekti. Bilinçli seçildiği tahmin edilen bu rakam ve sosyal ağın 280 karakterlik yeni karakter sınırı dikkate alındığında, Jack Dorsey'in bu yılki maaşının 280 cent (2.8 dolar) olması bekleniyor.

Bu sembolik maaşına karşın Jack Dorsey, 5.5 milyar dolarlık kişisel servetiyle, dünyanın en zenginleri listesinde 314. sırada yer alıyor.

2006 yılında kurulan ve şu anda 320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter'ın ilk 2 yılında CEO'luğunu da yürüten Dorsey, 2008 yılında bu koltuğu bırakmıştı. Dorsey, 2015 yılının ekim ayında tekrar Twitter'ın CEO'su olmuştu.

1 DOLARLIK ZENGİNLER

Aslında ABD merkezli teknoloji devlerinde CEO'lara verilen bu sembolik maaş uygulaması oldukça yaygın. Örneğin Google'ın kurucularından olan (aynı zamanda Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Başkanı) Sergey Brin ile (aynı zamanda Alphabet'in CEO'su) Larry Page'in resmi maaşı 1 dolar.

Dünyanın en zenginleri listesinde Larry Page'in 59 milyar dolarlık servetiyle 8., Sergey Brin'in ise 57 milyar dolarla 10. olduğunu da belirtelim.

Bir diğer teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu ve başkanı Larry Ellison ile Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de şirketinden 1 dolarlık maaş alıyor. Zuckerberg 69 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 5. kişisi iken, Ellison ise 58 milyar dolarla 9. sırada yer alıyor.

Ancak söz konusu bu isimleri, yıllık performanslarına göre çeşitli primler alıyor ve bu ödemeler de nakit veya şirketin hisse senetleriyle yapılıyor.